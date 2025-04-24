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Пьяный парень устроил в Башкирии ссору с бабушкой из-за громкой музыки, а потом сжег дом вместе с ней

22-летний житель Башкирии сжег заживо свою бабушку.

Источник: Комсомольская правда

22-летний житель Стерлитамакского района Башкирии арестован по обвинению в убийстве собственной 75-летней бабушки путем поджога дома. Подробности происшествия.

Трагедия произошла на прошлой неделе, ночью 16 апреля, в селе Талалаевка. По данным следствия, молодой человек, будучи сильно пьяным, устроил скандал с бабушкой из-за включенной им громкой музыки. В ходе конфликта он поджег шторы в доме и ушел, оставив пожилую женщину в горящем помещении.

Как сообщили в МВД, дочь и младший внук пенсионерки успели спастись, но сама хозяйка дома погибла. Подозреваемый был задержан вскоре после пожара и во время допроса признался в содеянном.

Молодому человеку предъявили обвинение по статье «Убийство общеопасным способом с особой жестокостью», что предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Стерлитамакский городской суд постановил заключить его под стражу на два месяца — до 16 июня.

В Следкоме отметили, что продолжаются следственные действия, включая судебные экспертизы и допросы свидетелей.

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