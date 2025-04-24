Пьяный парень устроил в Башкирии ссору с бабушкой из-за громкой музыки, а потом сжег дом вместе с ней

Трагедия произошла на прошлой неделе, ночью 16 апреля, в селе Талалаевка. По данным следствия, молодой человек, будучи сильно пьяным, устроил скандал с бабушкой из-за включенной им громкой музыки. В ходе конфликта он поджег шторы в доме и ушел, оставив пожилую женщину в горящем помещении.