В Воронеже ужесточили наказание американцу, ударившему полицейского

Гилман признал вину в том, что бил потерпевших. Он заявил, что ударил инспектора в колонии и следователя за то, что они, по его мнению, оскорбили его отца, а инспектора в СИЗО он ударил после того, как во время личного досмотра тот «сделал больно» его гениталиям.