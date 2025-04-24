В Воронеже ужесточили наказание американцу, ударившему полицейского

«Ему ужесточили наказание, и стало в общей совокупности 8 лет и один месяц строгого режима», — сообщили в пресс-службе.
Центральный районный суд 7 октября 2024 года приговорил Гилмана к семи годам и одному месяцу колонии строгого режима по совокупности совершенных преступлений. Американец тогда заявил журналистам, что планирует обжаловать приговор и подаст апелляцию.
По версии следствия, Гилман, отбывая наказание в колонии по первому делу, два раза бил кулаком в голову инспектора ИК-2: 30 сентября 2023 года во время проверки камеры и 16 октября при возвращении в камеру.
В той же колонии американец 23 октября «нанёс не менее шести ударов» следователю СК, прибывшему для проведения следственных действий с ним, причинив сотрясение мозга. Гилмана перевели в СИЗО, где он 14 ноября во время личного досмотра «умышленно нанёс инспектору кулаком правой руки удар в область лица».
Гилман признал вину в том, что бил потерпевших. Он заявил, что ударил инспектора в колонии и следователя за то, что они, по его мнению, оскорбили его отца, а инспектора в СИЗО он ударил после того, как во время личного досмотра тот «сделал больно» его гениталиям.
Как сообщал СК РФ, 17 января 2022 года американец в пьяном виде устроил дебош в вагоне поезда, был доставлен в дежурную часть в Воронеже, где несколько раз ногой ударил полицейского. На Гилмана завели дело о применении насилия в отношении представителя власти, его отправили в СИЗО. В октябре 2022 года Центральный районный суд Воронежа приговорил Гилмана к 4,5 годам колонии общего режима — именно столько запрашивала прокуратура. Защита подала апелляцию, Воронежский облсуд в мае 2023 года снизил срок до 3,5 лет.