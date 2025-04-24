«Одна плюнула в нее, другой ударил»: Покупатели и продавщица устроили драку в супермаркете после просьбы открыть кассу

В одном из крупных сетевых супермаркетов под Ростовом произошла скандальная сцена. Продавец и пара покупателей устроили разборки посреди торгового зала. Страсти накалились до такой степени, что дошло до рукоприкладства.
Сообщение об инциденте появилось в одном из городских пабликов. Ростовчанка, представившаяся дочерью кассира, рассказала, что все случилось 22 апреля. В магазин на зашли мужчина и женщина средних лет.
— Около кассы стали возмущаться по поводу того, что мало кассиров. Ругались. Грубили, — утверждает ростовчанка в посте.
По ее словам, мать пыталась утихомирить покупателей, но в ответ разразился скандал.
— Мужчина плюнул моей маме в лицо. Женщина ударила ее разделителем ленты по голове. Мама получила сотрясение.
По словам очевидцев, покупатели просили открыть еще одну кассу. Даниил ОПАРИН.
Ростовчанка говорит, что ее мать уже уже сняла побои и направила заявление в полицию. Она попросила тех, кто знает покупателей, сообщить их данных. К записи прикреплен скриншот с изображением тех самых недовольных клиентов.
Ожидаемо, пользователи горячо отреагировали на сообщение. Люди сочувствовали продавцу и чего только не желали покупателям.
Однако позже выяснилось, что у медали есть и обратная сторона. «КП — Ростов-на-Дону» пообщалась со свидетельницей сцены в торговом зале.
Со слов Натальи, ситуация была описана однобоко.
— Люди попросили открыть еще одну кассу, но были посланы сотрудницей далеко и надолго. Кассир пыталась спровоцировать конфликт и оскорбляла их. Зачем-то размахивала ногами. А еще — женщину-покупательницу она ударила первой. В общем, все хороши.
«КП — Ростов-на-Дону» запросила официальный комментарий по поводу случившегося в ГУ МВД по Ростовской области. Как только ответ будет предоставлен, мы опубликуем его на нашем сайте.
ЕЩЕ ПО ТЕМЕ.
В Ростове-на-Дону полиция проводит проверку после драки в одном из магазинов.
А В ЭТО ВРЕМЯ.
В Ростове-на-Дону в отношении участников резонансной драки завели уголовное дело.