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Житель Башкирии поджег дом бабушки, и она погибла в пожаре

Житель Стерлитамакского района заключен под стражу по обвинению в убийстве своей бабушки путем поджога ее дома.

Источник: Пресс-служба следкома по РБ

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе следкома, предъявлено обвинение 22-летнему местному жителю дело в убийстве общеопасным способом, совершенном с особой жестокостью. Судом по ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, ночью 16 апреля 2025 года 22-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вернулся домой и громко включил музыку. В связи с этим между ним и его 75-летней бабушкой произошел конфликт. Испытывая личную неприязнь к родственнице, мужчина поджег шторы в доме и покинул его. В результате разгоревшегося пожара женщина погибла на месте.

По результатам осмотра места пожара установлено, что его причиной послужил поджог. Вскоре молодой человек был задержан и доставлен для допроса, где сознался в поджоге.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели, продолжается сбор доказательств по делу.