Житель Башкирии поджег дом бабушки, и она погибла в пожаре

По версии следствия, ночью 16 апреля 2025 года 22-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вернулся домой и громко включил музыку. В связи с этим между ним и его 75-летней бабушкой произошел конфликт. Испытывая личную неприязнь к родственнице, мужчина поджег шторы в доме и покинул его. В результате разгоревшегося пожара женщина погибла на месте.