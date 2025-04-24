СК возбудил дело после исчезновения семилетнего ребенка в Москве

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Столичные следователи возбудили уголовное дело по факту исчезновения семилетнего ребенка в Москве, который ушел в школу и не вернулся. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК.
В четверг в правоохранительные органы обратилась женщина с заявлением об исчезновении сына 2017 года рождения. «По данному факту Гагаринским межрайонным следственным отделом следственного управления по Юго-западному административному округу Главного следственного управления СК РФ по Москве незамедлительно возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.
Следователи предварительно установили, что в четверг утром мальчик вышел из квартиры жилого дома на улице Саморы Машела в Москве, и направился в школу. Однако в учебное заведение он не пришел и к себе домой также до настоящего времени не вернулся. «Следователи столичного СК совместно с оперативными сотрудниками правоохранительных органов и волонтерами проводят комплекс действий, направленных на установление местонахождения пропавшего и всех обстоятельств его исчезновения», — заключили в пресс-службе.