СК возбудил дело после исчезновения семилетнего ребенка в Москве

Следователи предварительно установили, что в четверг утром мальчик вышел из квартиры жилого дома на улице Саморы Машела в Москве, и направился в школу. Однако в учебное заведение он не пришел и к себе домой также до настоящего времени не вернулся. «Следователи столичного СК совместно с оперативными сотрудниками правоохранительных органов и волонтерами проводят комплекс действий, направленных на установление местонахождения пропавшего и всех обстоятельств его исчезновения», — заключили в пресс-службе.