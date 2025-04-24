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Суд в Самаре вынес приговор задержанному ФСБ адвокату «с миллионами для налоговой»

Самарский суд вынес приговор адвокату Андрею Осипову и его помощнику Сергею Пичугину, обвиняемым в мошенничестве и попытке хищения.

Самарский суд вынес приговор адвокату Андрею Осипову и его помощнику Сергею Пичугину, обвиняемым в мошенничестве и попытке хищения. Изначально Осипов выступал представителем строительной компании «ТехноСтройГрупп-1».

По версии следствия, он получал крупные суммы якобы для урегулирования налоговых споров, однако фактически присваивал средства себе. Позже мужчина признался в содеянном и сотрудничал со следствием. Об этом рассказал портал «Волга Ньюс».

Осипов утверждал, что передавал полученные деньги должностным лицам Федеральной налоговой службы, чтобы снизить налоговые обязательства компании. Однако представители ведомства категорически отвергли обвинения в коррупции.

Суд признал Осипова виновным и назначил шесть лет тюрьмы, а его помощника Сергея Пичугина осудили на четыре года заключения. Адвокаты заявили о планах оспорить вердикт суда.

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