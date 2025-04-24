Грузовик попал под поезд на переезде в Кингисеппском районе Ленобласти

По предварительным данным, в четверг грузовик выехал на железнодорожный переезд станции Лужская на запрещающий сигнал перед приближающимся тепловозом. Машинист применил экстренное торможение, однако произошло столкновение с одним из вагонов.
Северо-Западная транспортная прокуратура и Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура организовали проверки в связи с происшествием.
Причины инцидента выясняются. На расписание движения поездов происшествие не повлияло.
По данным 47news, водитель грузовика погиб.