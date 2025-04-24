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Грузовик попал под поезд на переезде в Кингисеппском районе Ленобласти

Грузовой автомобиль попал под поезд в Кингисеппском районе Ленинградской области. Подробности вечером 24 апреля сообщает официальный канал Северо-Западной транспортной прокуратуры.

По предварительным данным, в четверг грузовик выехал на железнодорожный переезд станции Лужская на запрещающий сигнал перед приближающимся тепловозом. Машинист применил экстренное торможение, однако произошло столкновение с одним из вагонов.

Северо-Западная транспортная прокуратура и Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура организовали проверки в связи с происшествием.

Причины инцидента выясняются. На расписание движения поездов происшествие не повлияло.

По данным 47news, водитель грузовика погиб.