Суд освободил учредителей компании «Прогресс-Н» от возмещения ущерба государству

Апелляционная инстанция отменила данное решение. Напоминаем, что ещё в 2013 году компания «Прогресс-Н» выиграла контракт на завершение строительства жилого комплекса на улице Советской Армии, 121, обязательство которой заключалось в обеспечении жильём 251 гражданина-дольщиков.