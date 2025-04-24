Суд освободил учредителей компании «Прогресс-Н» от возмещения ущерба государству

Областной суд Самары отклонил иск министерства строительства региона и прокурора Советского района о возмещении ущерба со стороны владельцев строительной компании «Прогресс-Н».
В декабре прошлого года Куйбышевский районный суд обязал братьев Нешпоровых выплатить государству 44,9 миллиона рублей компенсации за убытки, понесённые вследствие действий руководства фирмы.
Апелляционная инстанция отменила данное решение. Напоминаем, что ещё в 2013 году компания «Прогресс-Н» выиграла контракт на завершение строительства жилого комплекса на улице Советской Армии, 121, обязательство которой заключалось в обеспечении жильём 251 гражданина-дольщиков.
Государство выделило застройщику субсидию размером 44 миллиона рублей для покрытия расходов. Тем не менее, в 2022 году Арбитражный суд признал компанию несостоятельной, а дом остался незавершённым.
Поскольку строительная фирма не выполнила свои обязательства, органы прокуратуры совместно с региональным министерством строительства обратились в суд с требованием вернуть предоставленные бюджетные средства.
Однако апелляционный суд посчитал аргументы заявителей недостаточными и отказался удовлетворять требование. Об этом рассказал портал «Волга Ньюс».
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