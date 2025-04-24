Дело всё ещё в суде: Глава МВД заявила, что в деле о гибели бизнес-леди Любови Бабуцки в салоне красоты в Кишинёве были уничтожены и изменены важные улики

Глава МВД, Даниэла Мисаил-Никитин, заявила, что по делу о гибели Любы Бабуцки уничтожены или изменены важные улики. Полиция узнала о трагедии с опозданием, а за это время владелица салона успела благополучно покинуть Молдову — теперь, как считают, она скрывается в Украине.