Дело всё ещё в суде: Глава МВД заявила, что в деле о гибели бизнес-леди Любови Бабуцки в салоне красоты в Кишинёве были уничтожены и изменены важные улики

Следствие с «пластикой»: дело Бабуцки всё подозрительнее.
Глава МВД, Даниэла Мисаил-Никитин, заявила, что по делу о гибели Любы Бабуцки уничтожены или изменены важные улики. Полиция узнала о трагедии с опозданием, а за это время владелица салона успела благополучно покинуть Молдову — теперь, как считают, она скрывается в Украине.
Напомним: Люба умерла в январе после косметической процедуры в столичном салоне, у которого не было разрешения на меддеятельность. В итоге: двое медиков — под домашним арестом, хозяйка — в бегах, салон — вне закона, а дело — всё ещё в суде.
Когда улики исчезают быстрее, чем клиентки после неудачной пластики — это уже не халатность, а система.
Источник: t.me/nemdnews.
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