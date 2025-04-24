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Дело всё ещё в суде: Глава МВД заявила, что в деле о гибели бизнес-леди Любови Бабуцки в салоне красоты в Кишинёве были уничтожены и изменены важные улики

Полиция узнала о трагедии с опозданием.

Источник: Комсомольская правда

Следствие с «пластикой»: дело Бабуцки всё подозрительнее.

Глава МВД, Даниэла Мисаил-Никитин, заявила, что по делу о гибели Любы Бабуцки уничтожены или изменены важные улики. Полиция узнала о трагедии с опозданием, а за это время владелица салона успела благополучно покинуть Молдову — теперь, как считают, она скрывается в Украине.

Напомним: Люба умерла в январе после косметической процедуры в столичном салоне, у которого не было разрешения на меддеятельность. В итоге: двое медиков — под домашним арестом, хозяйка — в бегах, салон — вне закона, а дело — всё ещё в суде.

Когда улики исчезают быстрее, чем клиентки после неудачной пластики — это уже не халатность, а система.

Источник: t.me/nemdnews.

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