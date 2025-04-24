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Глава СКР потребовал доклад по факту жестокого избиения подростками 9-летнего ребенка

Бастрыкин поручил доложить об избиении 9-летнего мальчика в Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал специальные указания по факту жестокого избиения 9-летнего мальчика в селе Приютово в Башкирии. Об этом сообщил информационный центр ведомства.

По данным СМИ, в этом месяце двое подростков 10 и 12 лет из-за малозначительного повода напали на ребенка, нанеся ему травму головы и многочисленные ушибы. Пострадавшему помог прохожий.

Отмечается, что нападавшие подростки ранее уже привлекали внимание правоохранительных органов подобными действиями в отношении других школьников. Избитый ребенок был госпитализирован.

По факту инцидента уже проводится процессуальная проверка, а также возбуждено уголовное дело о халатности. Бастрыкин поручил руководителю следственного республиканского отделения СК Владимиру Архангельскому доложить о ходе расследования и его результатах.

— Исполнение поручений поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, — сообщает СК.

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