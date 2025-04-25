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В Ростове водитель машины сбил школьника на перекрестке

В Ростове-на-Дону школьник пострадал в ДТП.

Происшествие случилось вечером 24 апреля на улице Орбитальной.

По предварительным данным, 33-летний водитель «Шкоды» сбил 9-летнего мальчика на пешеходном переходе.

Как сообщили в донской Госавтоинспекции, пострадавшего отвезли в медучреждение.