В Валуйском районе Белгородской области произошло возгорание храмового комплекса Новый Иерусалим. Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя комплекса, причиной стала атака со стороны боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ).
«У нас пожар после обстрела», — говорится в сообщении источника.
Как сообщил в беседе с ТАСС заместитель главы администрации Валуйского округа Сергей Слесаренко, в результате инцидента из мирного населения и работников храмового комплекса никто не пострадал. Новый Иерусалим является полностью деревянным храмом и представляет собой копию библейского священного города.
Ранее KP.RU сообщал, что российские военнослужащие освободили Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в Курской области от боевиков ВСУ.