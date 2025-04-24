ТАСС: В Белгородской области после атаки ВСУ загорелся храмовый комплекс

Как сообщил в беседе с ТАСС заместитель главы администрации Валуйского округа Сергей Слесаренко, в результате инцидента из мирного населения и работников храмового комплекса никто не пострадал. Новый Иерусалим является полностью деревянным храмом и представляет собой копию библейского священного города.