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В Белгородской области не могут потушить храм из-за атаки ВСУ

Из-за новой атаки ВСУ по храмовому комплексу Новый Иерусалим в Белгородской области пожарные не могут начать тушить пожар. Об этом рассказал заместитель главы администрации Валуйского городского округа Сергей Слесаренко.

Пожарные не могут начать тушить пожар из-за атаки ВСУ.

Из-за новой атаки ВСУ по храмовому комплексу Новый Иерусалим в Белгородской области пожарные не могут начать тушить пожар. Об этом рассказал заместитель главы администрации Валуйского городского округа Сергей Слесаренко.

«На место прибыли пожарные машины, но вновь начался обстрел. В целях безопасности людей пока не можем приступить к тушению», — рассказал Слесаренко ТАСС.

По его словам, причиной возгорания стал сброс боеприпасов с украинских дронов. Замглавы администрации также подчеркнул, что пострадавших в результате обстрела нет: «Люди все целы. Слава богу, никто не пострадал».

Ранее вооруженные силы Украины нанесли удар по храму Новый Иерусалим, расположенному в селе Сухарево Валуйского района в Белгородской области. Украинские военные применили дроны типа «Баба-Яга» для сброса взрывчатых устройств на территорию храмового комплекса, сообщает 360.ru.