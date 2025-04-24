В Белгородской области не могут потушить храм из-за атаки ВСУ

Пожарные не могут начать тушить пожар из-за атаки ВСУ.
Из-за новой атаки ВСУ по храмовому комплексу Новый Иерусалим в Белгородской области пожарные не могут начать тушить пожар. Об этом рассказал заместитель главы администрации Валуйского городского округа Сергей Слесаренко.
«На место прибыли пожарные машины, но вновь начался обстрел. В целях безопасности людей пока не можем приступить к тушению», — рассказал Слесаренко ТАСС.
По его словам, причиной возгорания стал сброс боеприпасов с украинских дронов. Замглавы администрации также подчеркнул, что пострадавших в результате обстрела нет: «Люди все целы. Слава богу, никто не пострадал».
Ранее вооруженные силы Украины нанесли удар по храму Новый Иерусалим, расположенному в селе Сухарево Валуйского района в Белгородской области. Украинские военные применили дроны типа «Баба-Яга» для сброса взрывчатых устройств на территорию храмового комплекса, сообщает 360.ru.