Индия заблокировала течение Инда в сторону Пакистана

24 апреля появились сообщения о том, что Пакистан закрыл свое воздушное пространство для индийских самолетов и объявил индийских советников по вопросам обороны, военно-морского флота и авиации персонами нон грата. В ответ правительство Индии приостановило выдачу виз гражданам Пакистана и аннулировало уже оформленные разрешения на въезд. Обострение двусторонних отношений произошло на фоне теракта, совершенного 22 апреля на территории Джамму и Кашмира, входящей в состав Индии.