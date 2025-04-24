Индия заблокировала течение Инда в сторону Пакистана

Индия закрыла все четыре шлюза.
Индийские власти перекрыли течение реки Инд в сторону Пакистана, полностью закрыв все четыре шлюза, регулирующие подачу воды через дамбы и каналы. Об этом сообщило информационное агентство ANI News.
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Подчеркивается, что подобная блокировка осуществляется впервые с момента заключения в 1960 году соглашения о распределении вод Инда. Тогда обе страны согласились совместно использовать водные ресурсы независимо от политических разногласий.
Ранее пакистанская сторона предупреждала, что любые действия Индии, направленные на прекращение или перенаправление потока воды реки Инд, будут восприниматься как акт агрессии.
24 апреля появились сообщения о том, что Пакистан закрыл свое воздушное пространство для индийских самолетов и объявил индийских советников по вопросам обороны, военно-морского флота и авиации персонами нон грата. В ответ правительство Индии приостановило выдачу виз гражданам Пакистана и аннулировало уже оформленные разрешения на въезд. Обострение двусторонних отношений произошло на фоне теракта, совершенного 22 апреля на территории Джамму и Кашмира, входящей в состав Индии.