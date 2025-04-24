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В турецких отелях стали чаще насиловать британских туристов

В Турции участились случаи сексуального насилия над британскими туристами. Об этом заявило Министерство иностранных дел Великобритании.

Источник: Life.ru

По информации ведомства, в текущем году зарегистрировано не менее 56 случаев насилия. Большинство инцидентов произошло на территории отелей и в спа-салонах. В качестве нападавших выступали сотрудники этих заведений. Среди жертв есть несовершеннолетние, включая детей, путешествующих без сопровождения.

В преддверии летнего туристического сезона британские власти обратились к своим гражданам с призывом проявлять бдительность во время отдыха в Турции.

Ранее Life.ru рассказывал, что россиянин пострадал в драке на Пхукете, спасая двух туристок от насильников. Александр решил спасти двух женщин из Финляндии, на которых напали израильтяне.