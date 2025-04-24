В турецких отелях стали чаще насиловать британских туристов

По информации ведомства, в текущем году зарегистрировано не менее 56 случаев насилия. Большинство инцидентов произошло на территории отелей и в спа-салонах. В качестве нападавших выступали сотрудники этих заведений. Среди жертв есть несовершеннолетние, включая детей, путешествующих без сопровождения.