В турецких отелях стали чаще насиловать британских туристов

По информации ведомства, в текущем году зарегистрировано не менее 56 случаев насилия. Большинство инцидентов произошло на территории отелей и в спа-салонах. В качестве нападавших выступали сотрудники этих заведений. Среди жертв есть несовершеннолетние, включая детей, путешествующих без сопровождения.
В преддверии летнего туристического сезона британские власти обратились к своим гражданам с призывом проявлять бдительность во время отдыха в Турции.
Ранее Life.ru рассказывал, что россиянин пострадал в драке на Пхукете, спасая двух туристок от насильников. Александр решил спасти двух женщин из Финляндии, на которых напали израильтяне.