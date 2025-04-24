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Росгвардия обнаружила укрытие убийцы полицейского в лесу под Кингисеппом

На месте укрытия были обнаружены лопата, пакет из строительного магазина и садовые грабли.

Источник: Аргументы и факты

Бойцы Росгвардии выяснили, где скрывался подозреваемый в убийстве полицейского в Кингисеппе. На месте укрытия были обнаружены лопата, пакет из строительного магазина, садовые грабли, котелок с едой, одноразовая посуда и бутылка воды.

Кроме того, у беглеца при себе были варежки, пакет с личными вещами и купюра номиналом 50 рублей. В землю был воткнут японский метательный нож кунай, популярный среди поклонников аниме — аналогичные можно найти на маркетплейсах.

По найденным предметам и окружению можно сделать вывод, что подозреваемый обустроил укрытие среди срубленных деревьев и веток. Условия позволяли ему оставаться незаметным при возможных проческах территории.

Как отмечают военные, укрытие было устроено «грамотно»: лапник использовался для изоляции от земли, а бревна по бокам — чтобы не скатываться и не быть замеченным извне.

Напомним, убийство полицейского произошло 23 апреля в городе Кингисепп. По данным регионального СУ СК РФ, когда 24-летний полицейский Дмитрий Семеновых попытался задержать мужчину, подходившего под приметы разыскиваемого преступника, он получил смертельное ранение.