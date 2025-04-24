В Минобороны рассказали об отражении атаки дронов ВСУ на Белгородскую область и Крым

«Средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: пять БПЛА — над территорией Республики Крым и два БПЛА — над территорией Белгородской области», — проинформировали в телеграм-канале ведомства.
Ранее сообщалось об атаке ВСУ на храмовый комплекс Новый Иерусалим в селе Сухарево Валуйского округа Белгородской области. Атака осуществлялась дронами типа «Баба-яга» — модифицированными сельскохозяйственными беспилотниками, способными нести до 50 кг груза. После первой атаки ВСУ атаковали здание повторно, помешав тушить пожар. В результате храмовый комплекс полностью сгорел.