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В Минобороны рассказали об отражении атаки дронов ВСУ на Белгородскую область и Крым

Российские средства ПВО уничтожили семь украинских беспилотников самолетного типа в период с 21:40 до 22:30 мск над Крымом и Белгородской областью. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Источник: Life.ru

«Средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: пять БПЛА — над территорией Республики Крым и два БПЛА — над территорией Белгородской области», — проинформировали в телеграм-канале ведомства.

Ранее сообщалось об атаке ВСУ на храмовый комплекс Новый Иерусалим в селе Сухарево Валуйского округа Белгородской области. Атака осуществлялась дронами типа «Баба-яга» — модифицированными сельскохозяйственными беспилотниками, способными нести до 50 кг груза. После первой атаки ВСУ атаковали здание повторно, помешав тушить пожар. В результате храмовый комплекс полностью сгорел.