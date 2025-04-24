Храм Новый Иерусалим под Белгородом полностью сгорел после атаки ВСУ

ВСУ атаковали духовную святыню в ночь на 25 апреля. По словам местных жителей, возгорание началось после сброса взрывных устройств с дрона. Инцидент произошел в селе Сухарево, передает телеканал 360. К тушению долго не могли приступить из-за обстрела местности, отмечает RT.