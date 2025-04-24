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Храм Новый Иерусалим под Белгородом полностью сгорел после атаки ВСУ

Комплекс Новый Иерусалим под Белгородом выгорел до тла в результате атаки украинских БПЛА. Об этом сообщили представители РПЦ.

Своды храма не выдержали атаку.

Комплекс Новый Иерусалим под Белгородом выгорел до тла в результате атаки украинских БПЛА. Об этом сообщили представители РПЦ.

«Храмовый комплекс в Валуйском районе Белгородской области сгорел полностью. По предварительной информации пострадавших нет», — написано в telegram-канале региональной митрополии.

ВСУ атаковали духовную святыню в ночь на 25 апреля. По словам местных жителей, возгорание началось после сброса взрывных устройств с дрона. Инцидент произошел в селе Сухарево, передает телеканал 360. К тушению долго не могли приступить из-за обстрела местности, отмечает RT.