Зеленский: Украина защищает интересы США, как собственные

«Русские хотят и всегда хотели уничтожения США. Мы родились в Советском Союзе. Мы все это проходили в школах. Это политика Советского Союза. Мы боремся за ваши права так же, как и за свои собственные», — сказал Зеленский в интервью американскому журналисту Бену Шапиро, размещенном на его YouTube-канале.