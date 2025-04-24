Владимир Зеленский считает, что Украина отстаивает интересы США.
Украина защищает интересы Соединенных Штатов наряду со своими собственными. Такое мнение высказал президент восточноевропейской страны Владимир Зеленский. По его словам, Россия издавна стремится к уничтожению США.
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«Русские хотят и всегда хотели уничтожения США. Мы родились в Советском Союзе. Мы все это проходили в школах. Это политика Советского Союза. Мы боремся за ваши права так же, как и за свои собственные», — сказал Зеленский в интервью американскому журналисту Бену Шапиро, размещенном на его YouTube-канале.
Ранее президент Украины отказался поддержать американскую инициативу по мирному разрешению конфликта, подчеркнув, что она не имеет статуса официального предложения. Глава государства также отметил, что подобная информация уже появлялась, появляется и, вероятно, будет появляться в средствах массовой информации. В свою очередь президент США Дональд Трамп предупредил Зеленского, что без мирных переговоров Киев потеряет страну, пишет «Национальная Служба Новостей».