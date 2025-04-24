ВСУ уничтожили храм под Белгородом: что известно к этому часу

Во время атаки Вооруженных сил Украины в храме находились четыре человека. По предварительным данным, никто из них не получил повреждений. Согласно сведениям SHOT, изначально по святыне было совершено два удара с применением FPV-дронов, после чего в результате возгорания по зданию нанесли дополнительные удары еще два беспилотных летательных аппарата.