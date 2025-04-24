ВСУ уничтожили храм под Белгородом: что известно к этому часу

Храмовый комплекс «Новый Иерусалим» в селе Сухарево Валуйского округа.
Белгородская епархия сообщила, что в результате сброса снаряда с беспилотного летательного аппарата вооруженными силами Украины на деревянный храмовый комплекс «Новый Иерусалим» возник пожар, который полностью уничтожил сооружение. 4 человека находились внутри храма в момент атаки ВСУ. Что известно к этому часу — в материале URA.RU.
ВСУ атаковали дронами храм Новый Иерусалим в Белгородской области.
Комплекс был полностью уничтожен пожаромФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
Украинские вооруженные формирования нанесли удар по храму «Новый Иерусалим», находящемуся на территории приграничной Белгородской области Российской Федерации, сообщает telegram-канал Mash. По имеющейся информации, атака на религиозный объект была осуществлена с использованием беспилотного летательного аппарата модели «Баба Яга».
Комплекс был полностью уничтожен пожаром. Об этом сообщили в официальном telegram-канале Белгородской митрополии Русской православной церкви.
Во время атаки Вооруженных сил Украины в храме находились четыре человека. По предварительным данным, никто из них не получил повреждений. Согласно сведениям SHOT, изначально по святыне было совершено два удара с применением FPV-дронов, после чего в результате возгорания по зданию нанесли дополнительные удары еще два беспилотных летательных аппарата.
На ЧП отреагировал губернатор региона. «Вооруженные силы Украины варварски атаковали наш всеми любимый храмовый комплекс “Новый Иерусалим” в селе Сухарево Валуйского округа. В святую пасхальную неделю удар целенаправленно был нанесен по одному из самых святых мест Белгородчины», — написал Гладков в своем telegram-канале.