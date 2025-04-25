Суд отложил на рассмотрение дела ректора ВГУ по делу о взятке

ТУЛА, 24 апр — РИА Новости. Ленинский районный суд Воронежа отложил на 12 мая рассмотрение дела в отношении ректора Воронежского государственного университета Дмитрия Ендовицкого, обвиняемого в даче взятки и распространении порнографии, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
В четверг в суде продолжили рассматривать дела ректора ВГУ Ендовицкого, которого обвиняют в даче взятки и распространении порнографии, и заведующего кафедры Юрия Трещевского, обвиняемого в посредничестве во взяточничестве.
«Отложено судебное заседание на 12 мая, в 10.30. Судебное заседание закрытое», — сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.
Следователи считают, что ректор вуза передал взятку в размере 600 тысяч рублей председателю диссертационного совета при посредничестве подчиненного ему заведующего кафедрой. Он это делал в интересах своей жены, которая планировала защитить диссертацию на соискание ученой степени доктора экономических наук. Кроме того, ректор Ендовицкий обвиняется в распространении более 300 порнографических материалов с использованием интернета. На имущество ректора вуза наложен арест на общую сумму свыше 14,6 миллиона рублей.