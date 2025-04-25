Гладков: в результате атаки на «Новый Иерусалим» никто не пострадал

Вооружённые силы Украины нанесли удар по храмовому комплексу «Новый Иерусалим» в селе Сухарево Валуйского округа, что стало особенно болезненным в священную пасхальную неделю. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале, удар пришёлся по одному из важнейших духовных центров региона, что подтверждает его спланированный и преднамеренный характер.
По словам главы региона, атака сопровождалась действиями беспилотников, которые мешали спасателям ликвидировать пожар. В результате комплекс был полностью уничтожен огнём. К счастью, обошлось без жертв.
Он выразил благодарность сотрудникам МЧС, бойцам подразделения «Орлан» и добровольцам, участвовавшим в попытках спасти святыню. Несмотря на утрату, губернатор подчеркнул, что дух верующих не сломлен.
«Огонь разрушил храмовый комплекс, но наша вера была и остается крепкой. И мы уверены — враг обязательно будет повержен!» — написал Гладков.
Об атаке ВСУ храма Новый Иерусалим стало известно в четверг поздно вечером. Противник ударил по сооружению для богослужений БПЛА «Баба-Яга», после чего начался сильный пожар. Местные жители и сотрудники экстренных служб пытались спасти иконы и потушить сооружение.