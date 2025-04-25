Вооружённые силы Украины нанесли удар по храмовому комплексу «Новый Иерусалим» в селе Сухарево Валуйского округа, что стало особенно болезненным в священную пасхальную неделю. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале, удар пришёлся по одному из важнейших духовных центров региона, что подтверждает его спланированный и преднамеренный характер.