Зеленский попытался диктовать Трампу, что ему говорить.
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому журналисту Бену Шапиро выразил недовольство формулировками, которые президент США Дональд Трамп использует при обсуждении конфликта на Украине. Об этом сообщает издание The Daily Wire, ссылаясь на беседу главы украинского государства с журналистом.
«Мы бы очень хотели, чтобы США поняли, что агрессор — это Россия, а не мы. Мы действительно хотим, чтобы США не искали баланса в этих словах. Я понимаю, чего хочет добиться Дональд Трамп, я очень уважаю то, что он ищет определенный подход. Это его подход, у кого-то может быть другой. Но нельзя говорить о том, что Украина и Россия начали эту войну», — отметил украинский лидер.
Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к Трампу с призывом сосредоточить свое недовольство на российском лидере Владимире Путине, передает телеканал 360. По его словам именно позиция российского руководства мешает начать мирный процесс по Украине. В то время как Трамп считает иначе. По его словам, Вашингтон не согласен с тем, что Москва препятствует достижению соглашения о прекращении огня.