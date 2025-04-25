Зеленский попросил Трампа называть Россию агрессором

«Мы бы очень хотели, чтобы США поняли, что агрессор — это Россия, а не мы. Мы действительно хотим, чтобы США не искали баланса в этих словах. Я понимаю, чего хочет добиться Дональд Трамп, я очень уважаю то, что он ищет определенный подход. Это его подход, у кого-то может быть другой. Но нельзя говорить о том, что Украина и Россия начали эту войну», — отметил украинский лидер.