The Times: Лондон может отказаться от отправки тысяч военных на Украину

«Великобритания, вероятно, откажется от планов отправки тысяч солдат для защиты Украины, поскольку риски считаются “слишком высокими”», — пишет издание. Один из источников, принимавший участие в обсуждениях возможного формирования коалиции для отправки войск, пояснил, что речь шла о создании контингента численностью в десятки тысяч военнослужащих. Однако риски подобной операции оцениваются как чрезмерные, а доступные силы недостаточны для выполнения такой задачи. «Великобритания всегда так думала. Это Франция хотела более жесткого подхода», — отметил собеседник Times.