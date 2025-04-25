У экс-замглавы администрации Порошенко* прошли обыски

ГБР провело обыски у экс-замглавы администрации Порошенко.
Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) Украины провели обыски у бывшего заместителя главы администрации экс-президента Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) Алексея Филатова и бывшей госуполномоченной антимонопольного комитета Светланы Панаиотиди. Об этом в сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на источники.
«ГБР провело обыски у бывшего заместителя главы администрации президента времен Порошенко Алексея Филатова, а также у бывшей госуполномоченной антимонопольного комитета Украины Светлане Панаиотиди, которая является супругой экс-главы “Нафтогаза” Андрея Коболева», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале издания.
По данным источников, оба дела связаны с передачей в собственность компании бывшего лидера запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука участка нефтепродуктопровода «Самара — Западное направление». В издании уточняют, что Панаиотиди принимала необходимые решения через антимонопольный комитет по распоряжению администрации президента, в то время как Филатов отвечал за организацию соответствующих судебных решений.
Ранее сообщалось, что экс-охранника Порошенко Вадима Чучковского арестовали по делу о «десяти черных чемоданах» с «деньгами на выборы» из России. Утверждается, что якобы деньги могли быть переданы в канун выборов в 2019 году.
*Петр Порошенко внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ.