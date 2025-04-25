У экс-замглавы администрации Порошенко* прошли обыски

По данным источников, оба дела связаны с передачей в собственность компании бывшего лидера запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука участка нефтепродуктопровода «Самара — Западное направление». В издании уточняют, что Панаиотиди принимала необходимые решения через антимонопольный комитет по распоряжению администрации президента, в то время как Филатов отвечал за организацию соответствующих судебных решений.