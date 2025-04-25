Лавров заявил о готовности России к сделке по Украине

Россия выразила готовность к значительному компромиссу, отказавшись от притязаний на всю территорию Украины, сообщил накануне американский президент Дональд Трамп на переговорах с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере в Белом доме, передает телеканал Fox News. По словам Трампа, Москва идет на уступки в процессе мирного урегулирования, заявив о намерении отказаться от планов по захвату всей украинской территории, напоминает телеканал 360.