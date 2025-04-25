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Лавров заявил о готовности России к сделке по Украине

Москва готова к заключению сделки по украинскому урегулированию, однако для этого необходимо согласовать ряд ключевых элементов. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу CBS News.

Лавров дал интервью западным СМИ.

Москва готова к заключению сделки по украинскому урегулированию, однако для этого необходимо согласовать ряд ключевых элементов. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу CBS News.

«Мы готовы к сделке, но есть определенные элементы, которые нужно финализировать», — отметил Лавров в беседе с журналистами CBS News. Глава российского МИД подчеркнул, что для достижения мирного соглашения сторонам необходимо доработать детали и прийти к взаимоприемлемым условиям.

По словам Лаврова, Москва не отказывается от диалога и готова рассматривать различные предложения по мирному урегулированию конфликта. Министр также добавил, что Россия внимательно следит за позицией западных стран и надеется на конструктивный подход с их стороны.

Россия выразила готовность к значительному компромиссу, отказавшись от притязаний на всю территорию Украины, сообщил накануне американский президент Дональд Трамп на переговорах с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере в Белом доме, передает телеканал Fox News. По словам Трампа, Москва идет на уступки в процессе мирного урегулирования, заявив о намерении отказаться от планов по захвату всей украинской территории, напоминает телеканал 360.