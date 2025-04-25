Антиправительственная акция протеста прошла в ещё одной дружественной России стране

Согласно документу, НПО с годовым доходом свыше 35 тысяч евро обязаны публиковать детальную отчётность, включая информацию о лицах, перечисливших на их счета более пяти тысяч евро в течение года, а также сведения о членах организации. Протестующие опасаются, что раскрытие такой информации нарушит право на личную жизнь и затруднит привлечение финансирования. Авторы инициативы утверждают, что закон направлен на повышение прозрачности деятельности НПО.