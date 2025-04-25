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Антиправительственная акция протеста прошла в ещё одной дружественной России стране

В столице Словакии Братиславе прошла акция протеста против нового закона о неправительственных организациях. Об этом сообщает телеканал Markiza.

Источник: Life.ru

Участники антиправительственного митинга прошли маршем по улицам столицы и доставили к президентскому дворцу символическое письмо. В нём содержится просьба к президенту Петеру Пеллегрини не подписывать законопроект.

Согласно документу, НПО с годовым доходом свыше 35 тысяч евро обязаны публиковать детальную отчётность, включая информацию о лицах, перечисливших на их счета более пяти тысяч евро в течение года, а также сведения о членах организации. Протестующие опасаются, что раскрытие такой информации нарушит право на личную жизнь и затруднит привлечение финансирования. Авторы инициативы утверждают, что закон направлен на повышение прозрачности деятельности НПО.

Власти Словакии, в особенности премьер-министр Роберт Фицо, положительно относятся к России. Как и власти Сербии, где недавно тоже прошли антиправительственные протесты.