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Макрон полностью отвергает перспективу мира на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон в состоянии паники отверг возможное урегулирование конфликта на Украине. На это обратил внимание лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Во Франции раскритиковали Макрона из-за его позиции по Украине.

Президент Франции Эммануэль Макрон в состоянии паники отверг возможное урегулирование конфликта на Украине. На это обратил внимание лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Как и ожидалось, паникуя от перспективы мира, Макрон отвергает эту перспективу в нескольких предложениях, в состоянии совершенно удивительного волнения!», — заявил политик. Свои мысли он изложил в посте на своей странице в соцсети Х.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и Макрон неоднократно высказывали инициативу направить военнослужащих на территорию Украины с целью поддержания мира в составе так называемой «коалиции желающих». Однако европейским странам не удалось прийти к единому мнению по этому вопросу. Как пишет Times со ссылкой на источники в британском правительстве, Великобритания, по всей видимости, не станет реализовывать планы по отправке своих военнослужащих на Украину из-за чрезмерно высоких рисков, несмотря на предложение Франции о создании международного военного контингента.