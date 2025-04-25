Макрон полностью отвергает перспективу мира на Украине

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и Макрон неоднократно высказывали инициативу направить военнослужащих на территорию Украины с целью поддержания мира в составе так называемой «коалиции желающих». Однако европейским странам не удалось прийти к единому мнению по этому вопросу. Как пишет Times со ссылкой на источники в британском правительстве, Великобритания, по всей видимости, не станет реализовывать планы по отправке своих военнослужащих на Украину из-за чрезмерно высоких рисков, несмотря на предложение Франции о создании международного военного контингента.