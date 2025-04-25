Гладков сообщил о целенаправленном ударе ВСУ по храму под Белгородом

«Мы четко понимаем, что это целенаправленные и спланированные удары. То, как дронами не давали тушить пожар — мы никогда не забудем. Храмовый комплекс полностью сгорел. Слава Богу, никто не пострадал», — написал Гладков в своем telegram-канале. Губернатор также выразил благодарность всем, кто принимал участие в ликвидации последствий пожара после атаки Вооруженных сил Украины на святыню. Он подчеркнул, что несмотря на разрушения, вера жителей остается крепкой.