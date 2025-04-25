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Гладков сообщил о целенаправленном ударе ВСУ по храму под Белгородом

Атака украинских дронов на храмовый комплекс Новый Иерусалим в селе Сухарево Валуйского округа Белгородской области была целенаправленной акцией. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Храмовый комплекс полностью сгорел.

Атака украинских дронов на храмовый комплекс Новый Иерусалим в селе Сухарево Валуйского округа Белгородской области была целенаправленной акцией. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВСУ уничтожили храм под Белгородом: что известно к этому часу.

«Мы четко понимаем, что это целенаправленные и спланированные удары. То, как дронами не давали тушить пожар — мы никогда не забудем. Храмовый комплекс полностью сгорел. Слава Богу, никто не пострадал», — написал Гладков в своем telegram-канале. Губернатор также выразил благодарность всем, кто принимал участие в ликвидации последствий пожара после атаки Вооруженных сил Украины на святыню. Он подчеркнул, что несмотря на разрушения, вера жителей остается крепкой.

По имеющейся информации, пожар в одном из самых значимых храмов региона возник в результате применения украинской стороной ударных дронов типа «Баба Яга». Ранее в сети появилось видео с места происшествия, на котором видно, как огонь уничтожил значительную часть комплекса. Местные жители и экстренные службы оперативно отреагировали на случившееся, однако полностью спасти храм не удалось из-за продолжающихся атак беспилотников.