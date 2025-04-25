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Дело гида, проводившего экскурсию по Неглинке, прекратили из-за его смерти

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Уголовное дело гида Константина Филиппова, проводившего нелегальную экскурсию по коллектору Неглинки, которая закончилась гибелью людей, прекращено ввиду его смерти. Об этом сказано в тексте выступления прокурора в ходе прений сторон, с текстом которого ознакомился ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

«Уголовное дело Константина Филиппова прекращено за его смертью», — заявил гособвинитель, отметив, что он обвинялся в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

Ранее сообщалось, что прокурор попросил признать двух других фигурантов дела Александра Кима и Никиту Дубаса виновными по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Для Кима прокурор попросил наказание в виде шести лет лишения свободы, Дубаса — в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

По версии прокурора, Дубас составил объявление о незаконной экскурсии по коллектору, а Ким разместил его на сайте «Спутника». При этом они оба не удостоверились в безопасности мероприятия. И даже когда стал известен неблагоприятный метеорологический прогноз в день экскурсии, Ким и Дубас не предприняли ничего для отмены мероприятия.