Дело гида, проводившего экскурсию по Неглинке, прекратили из-за его смерти

По версии прокурора, Дубас составил объявление о незаконной экскурсии по коллектору, а Ким разместил его на сайте «Спутника». При этом они оба не удостоверились в безопасности мероприятия. И даже когда стал известен неблагоприятный метеорологический прогноз в день экскурсии, Ким и Дубас не предприняли ничего для отмены мероприятия.