Фигурант дела о захвате «Норд-Оста» вышел на свободу после 20 лет колонии

Алихан Межиев был приговорен к 22 годам тюрьмы за подрыв автомобиля у «Макдональдса» в Москве в октябре 2002 года, а также за пособничество террористам, захватившим заложников в Театральном центре на Дубровке во время мюзикла «Норд-Ост» 23—26 октября 2002 года. Тогда боевики во главе с Мовсаром Бараевым удерживали 912 человек. Было принято решение о проведении спецоперации, в ходе которой ликвидировали террористов, освободив большинство заложников, но 130 человек погибли. Межиев частично признал вину.