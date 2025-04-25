Алихан Межиев был приговорен к 22 годам тюрьмы за подрыв автомобиля у «Макдональдса» в Москве в октябре 2002 года, а также за пособничество террористам, захватившим заложников в Театральном центре на Дубровке во время мюзикла «Норд-Ост»
Фигурант дела о захвате «Норд-Оста» вышел на свободу после 20 лет колонии
Осужденный по делу о захвате Норд-Оста Алихан Межиев вышел на свободу после 22 лет колонии, полностью отбыв назначенное наказание, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. По словам собеседника издания, Межиева отпустили в октябре 2024 года. Его срок исчислялся с ноября 2002 года.
Алихан Межиев был приговорен к 22 годам тюрьмы за подрыв автомобиля у «Макдональдса» в Москве в октябре 2002 года, а также за пособничество террористам, захватившим заложников в Театральном центре на Дубровке во время мюзикла «Норд-Ост»