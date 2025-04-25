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Осталось пятеро детей: стали известны подробности гибели полицейского на юге Казахстана

В Жамбылской области простились с полицейским, погибшим в результате ДТП. Как оказалось, причиной аварии стала выбежавшая на трассу лошадь, передает сайт телеканала КТК.

Источник: Nur.kz

Как сообщает телеканал, авария произошла 23 апреля вечером на трассе Тараз — Шымкент. Экипаж полиции во время патрулирования трассы столкнулся с лошадью. Удар был неожиданным и такой силы, что один из полицейских погиб на месте. Второй сотрудник сейчас в больнице.

Погибшего полицейского звали Нуржан Дунбаев. Ему было 44 года, 17 из которых он проработал в органах внутренних дел. Вчера его похоронили со всеми почестями. У старшего лейтенанта остались вдова и пятеро детей. Его 42-летний коллега получил серьезные травмы, остался жив, но прийти и проститься с напарником не смог. По факту случившегося заведено уголовное дело.

«Нуржан-ага был очень хорошим человеком, очень позитивным. Когда на работу приходили молодые, старался помогать им во всем. К нему все тянулись, мнение спрашивали. Он был честным, принципиальным и добрым. Мы еще не можем поверить в то, что произошло», — делится коллега погибшего Бекнут Болат.