Осталось пятеро детей: стали известны подробности гибели полицейского на юге Казахстана

«Нуржан-ага был очень хорошим человеком, очень позитивным. Когда на работу приходили молодые, старался помогать им во всем. К нему все тянулись, мнение спрашивали. Он был честным, принципиальным и добрым. Мы еще не можем поверить в то, что произошло», — делится коллега погибшего Бекнут Болат.