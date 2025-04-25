Турецкие авиаперевозчики разрешили менять билеты без доплат

Лоукостер Pegasus сообщил, что пассажиры, чьи рейсы отправляются или принимаются в Стамбуле до вечера 25 апреля, могут бесплатно изменить дату вылета на рейсы в течение недели или же получить билет без конкретной даты. Turkish Airlines и AJet объявили, что будут принимать заявки от пассажиров до 7 мая. Эти авиакомпании готовы вернуть средства за неиспользованные билеты.
Напомним, 23 апреля у берегов Стамбула произошло мощное землетрясение магнитудой 6,2. Очевидцы сообщали о панике среди населения и перебоях со связью. Ранее стало известно, что стихийное бедствие не вызвало массовых аннуляций туров в Стамбул, как на майские праздники, так и на лето.