Турецкие авиаперевозчики разрешили менять билеты без доплат

Лоукостер Pegasus сообщил, что пассажиры, чьи рейсы отправляются или принимаются в Стамбуле до вечера 25 апреля, могут бесплатно изменить дату вылета на рейсы в течение недели или же получить билет без конкретной даты. Turkish Airlines и AJet объявили, что будут принимать заявки от пассажиров до 7 мая. Эти авиакомпании готовы вернуть средства за неиспользованные билеты.