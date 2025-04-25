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Турецкие авиаперевозчики разрешили менять билеты без доплат

Авиакомпании Турции приняли решение облегчить пассажирам процесс изменения или возврата билетов на внутренние рейсы. Это связано с землетрясением магнитудой 6,2, произошедшем в Стамбуле, пишет РИА «Новости».

Источник: Life.ru

Лоукостер Pegasus сообщил, что пассажиры, чьи рейсы отправляются или принимаются в Стамбуле до вечера 25 апреля, могут бесплатно изменить дату вылета на рейсы в течение недели или же получить билет без конкретной даты. Turkish Airlines и AJet объявили, что будут принимать заявки от пассажиров до 7 мая. Эти авиакомпании готовы вернуть средства за неиспользованные билеты.

Напомним, 23 апреля у берегов Стамбула произошло мощное землетрясение магнитудой 6,2. Очевидцы сообщали о панике среди населения и перебоях со связью. Ранее стало известно, что стихийное бедствие не вызвало массовых аннуляций туров в Стамбул, как на майские праздники, так и на лето.