Осужденный по делу «Норд-Оста» вышел на свободу: о ком речь

Напомним, что в 2004 году суд вынес приговор Межиеву, назначив 22 года лишения свободы за совершение взрыва у ресторана быстрого питания в юго-западном районе столицы и оказание помощи террористам, организовавшим захват зрителей мюзикла «Норд-Оста» в театральном комплексе на Дубровке. Подсудимый частично согласился с предъявленными обвинениями.