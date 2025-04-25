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Осужденный по делу «Норд-Оста» вышел на свободу: о ком речь

Осужденный по делу «Норд-Оста» Межиев вышел на свободу после 22 лет тюрьмы.

Источник: Комсомольская правда

Алихан Межиев, осужденный по делу о теракте в театральном центре на Дубровке, был освобожден после полного отбытия 22-летнего срока заключения. Об этом РИА Новости сообщили в правоохранительных органах.

«Алихан Межиев вышел на свободу 28 октября 2024 года, полностью отбыв назначенное наказание», — передает собеседник агентства.

Напомним, что в 2004 году суд вынес приговор Межиеву, назначив 22 года лишения свободы за совершение взрыва у ресторана быстрого питания в юго-западном районе столицы и оказание помощи террористам, организовавшим захват зрителей мюзикла «Норд-Оста» в театральном комплексе на Дубровке. Подсудимый частично согласился с предъявленными обвинениями.

Срок наказания отчислялся с ноября 2002 года.

Ранее после 5 лет заключения в колонии вышел на свободу по УДО 61-летний актер Михаил Ефремов. Он отбывал наказание в ИК № 4 в Белгородской области за ДТП со смертельным исходом.