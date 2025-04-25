Подсмотрела пароль и сменила его: как девушка похитила деньги с карты знакомого

Полиция Хабаровска задержала 20-летнюю девушку, подозреваемую в хищении денежных средств с карты знакомого. Потерпевший обратился в правоохранительные органы после обнаружения пропажи карты и списания 160 тысяч рублей.
Как оказалось, подозреваемая часто гостила у семьи потерпевшего. Она подглядела PIN-код, когда дочь хозяина карты расплачивалась в магазине, после чего похитила карту и сменила пароль от мобильного банка. Затем она сняла деньги через банкомат и потратила их в торговых центрах.
В рамках возмещения ущерба у задержанной изъят мобильный телефон. Заведено уголовное дело по статье «Кража», которая предусматривает до шести лет лишения свободы.
В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Следствие продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.