Три пожара произошли в Хабаровском крае за сутки

За прошедшие сутки на территории Хабаровского края не зарегистрировано чрезвычайных ситуаций. Подразделения пожарной охраны оперативно реагировали на ряд происшествий. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В Хабаровске на переулке Гражданском произошел пожар в многоквартирном доме. Зафиксировано возгорание домашних вещей в подвале трехэтажного дома. Эвакуировано семь человек (трое спасены с использованием спецсредств). На тушении работали девять спасателей и 23 единицы техники. Огонь ликвидирован за 30 минут.
На улице Калараша в краевом центре произошло возгорание нежилого здания. Там горели домашние вещи и мусор. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Эвакуирован один человек. Время ликвидации — один час.
Дополнительно зарегистрировано 28 случаев возгораний сухой растительности и один выезд на ликвидацию последствий ДТП.
Спасательные подразделения за отчетный период для проведения аварийных работ не привлекались. Причины всех возгораний устанавливаются. МЧС напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.