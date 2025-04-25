Три пожара произошли в Хабаровском крае за сутки

В Хабаровске на переулке Гражданском произошел пожар в многоквартирном доме. Зафиксировано возгорание домашних вещей в подвале трехэтажного дома. Эвакуировано семь человек (трое спасены с использованием спецсредств). На тушении работали девять спасателей и 23 единицы техники. Огонь ликвидирован за 30 минут.