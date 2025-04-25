Бастрыкин поручил доложить о расследовании по факту драки в ЖК «Матрешкин двор»

Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования по факту нападения на жителей Новосибирска.
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором запечатлено, как к троим парням подходит группа мужчин неславянской внешности. Чуть позже один из группы начинает драку.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
«Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области Долгалеву Е. Г. представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах», — сообщается в Telegram-канале «Следком».
Ранее BFM-Новосибирск сообщал о том, что Александр Бастрыкин заинтересовался шумными мигрантами, которые мешают жителям одного из домов.