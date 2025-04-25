Красноярку осудили за покушение на сбыт наркотиков

В задачи женщины входило распространить закладки в тайники по всему городу, что исполнительная сотрудница «наркошопа» и сделала 13 раз. Во время очередной закладки она попалась на глаза сотрудникам полиции и привлекла их внимание необычным поведением: копалась в земле возле подъездов и все время оглядывалась по сторонам. Женщину задержали, при ней было обнаружено 4 кг наркотиков.