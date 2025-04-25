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Красноярку осудили за покушение на сбыт наркотиков

Суд признал 34-летнюю жительницу Красноярска виновной в покушении на незаконный сбыт наркотических веществ и приговорил к 8,5 годам лишения свободы.

Источник: AP 2024

Установлено, что в октябре 2024 года женщина трудоустроилась в интернет-магазин наркотиков, в котором раньше покупала их для личного употребления. Через месяц ей в мессенджере пришло сообщение о местах расположения большой партии товара.

В задачи женщины входило распространить закладки в тайники по всему городу, что исполнительная сотрудница «наркошопа» и сделала 13 раз. Во время очередной закладки она попалась на глаза сотрудникам полиции и привлекла их внимание необычным поведением: копалась в земле возле подъездов и все время оглядывалась по сторонам. Женщину задержали, при ней было обнаружено 4 кг наркотиков.

Красноярка признала вину и раскаялась в содеянном. Отбывать наказание по ч. 3 ст. 30, пп. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ она будет в колонии общего режима.