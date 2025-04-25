Украинские солдаты убили пенсионеров и изнасиловали их малолетнюю внучку

«На курдюмовском направлении националисты зашли в дом, вырезали пожилых людей: дедушку, бабушку. А девочку вот эту, она была несовершеннолетняя, вот они группой украинской пехотой или кем там, надругались над ней», — рассказал российский боец в интервью РИА Новости. Он добавил, что украинские солдаты совершили такое преступление, поскольку пожилая пара и их внучка отказались уезжать из родных мест. Военнослужащие заподозрили их в поддержке российской армии.