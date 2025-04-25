Жители Шуи рассказали о мощных взрывах

В Шуе сохраняется режим опасности атаки БПЛА.
Жители Шуи (Ивановская область) рассказали о серии мощных взрывов, прогремевших в ночь на 25 апреля. Звучит тревожная сирена. Городская администрация призывает людей укрыться в безопасных местах, пишут telegram-каналы.
«Местные жители сообщают о нескольких мощных взрывах над городом и работе тревожной сирены», — пишет Shot. Опершаб Ивановской области передает, что в Шуе сохраняется режим опасности атаки БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. По предварительным данным, пострадавших нет.