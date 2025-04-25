Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Шуи рассказали о мощных взрывах

Жители Шуи (Ивановская область) рассказали о серии мощных взрывов, прогремевших в ночь на 25 апреля. Звучит тревожная сирена. Городская администрация призывает людей укрыться в безопасных местах, пишут telegram-каналы.

В Шуе сохраняется режим опасности атаки БПЛА.

Жители Шуи (Ивановская область) рассказали о серии мощных взрывов, прогремевших в ночь на 25 апреля. Звучит тревожная сирена. Городская администрация призывает людей укрыться в безопасных местах, пишут telegram-каналы.

«Местные жители сообщают о нескольких мощных взрывах над городом и работе тревожной сирены», — пишет Shot. Опершаб Ивановской области передает, что в Шуе сохраняется режим опасности атаки БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. По предварительным данным, пострадавших нет.