Жители Шуи рассказали о мощных взрывах

«Местные жители сообщают о нескольких мощных взрывах над городом и работе тревожной сирены», — пишет Shot. Опершаб Ивановской области передает, что в Шуе сохраняется режим опасности атаки БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. По предварительным данным, пострадавших нет.