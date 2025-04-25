Telegraph: Стармер надеется на прекращение огня на Украине к лету

«Он также сказал, что надеется, что прекращение огня может быть объявлено к лету», — пишет издание. Кроме того, Стармер подчеркнул, что, несмотря на существующие разногласия между Европой и США, Великобритания считает невозможным отказ от сотрудничества с Америкой в вопросах безопасности и поддержки Украины. «Многие люди призывают нас двигаться в направлении только Европы, а не Европы и Америки вместе. Я считаю, что это в принципе неправильно, как в отношении Украины, так и в целом», — заявил премьер-министр.