Неадекват с ножом напал на троих подростков в Ангарске

В Ангарске сотрудник ОМОН «Баргузин» территориального управления Росгвардии прапорщик полиции Алексей С. задержал мужчину, гнавшегося за подростками с ножом. Прогуливаясь с собакой во дворе дома в свободное от службы время, росгвардеец увидел троих несовершеннолетних, бегущих в его сторону с криками о помощи. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Управления Росгвардии по Иркутской области.
Подростки пояснили, что их преследует мужчина с ножом и угрожает убийством. Оценив ситуацию, росгвардеец попросил детей укрыться в ближайшем магазине, а сам принял меры к разоружению и задержанию злоумышленника.
41-летний местный житель, ранее судимый за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, передан прибывшим на место сотрудникам полиции. Возбуждено уголовное дело.
Напомним, что в полицию аэропорта Иркутска сообщили, что на самолёте рейса «Хабаровск-Иркутск» пассажирка ведёт себя неадекватно. 23-летняя девушка пыталась пройти в кабину пилотов и открыть дверь самолёта во время полёта. На просьбы экипажа успокоиться она не реагировала.