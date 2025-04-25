Неадекват с ножом напал на троих подростков в Ангарске

В Ангарске сотрудник ОМОН «Баргузин» территориального управления Росгвардии прапорщик полиции Алексей С. задержал мужчину, гнавшегося за подростками с ножом. Прогуливаясь с собакой во дворе дома в свободное от службы время, росгвардеец увидел троих несовершеннолетних, бегущих в его сторону с криками о помощи. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Управления Росгвардии по Иркутской области.