Суд вынес приговор по делу об угоне автомобиля юмориста Шукурулло Исроилова

Инцидент произошёл в Мирзо-Улугбекском районе в конце марта. В дежурную часть поступило сообщение о том, что неизвестный угнал автомобиль марки Mercedes, оставленный без присмотра.
Спустя всего 10 минут после поступления сигнала, угнанная машина была обнаружена в Учтепинском районе столицы. Там же был задержан и предполагаемый угонщик — 27-летний молодой человек.
В ходе следствия выяснилось, что автомобиль принадлежит не самому юмористу, а его сыну.
На суде обвиняемый заявил, что не имел намерения похищать машину, а просто хотел «попробовать, каково это — водить Mercedes». По его словам, он воспользовался моментом, когда автомобиль стоял с незапертыми дверями, и решил прокатиться.
Несмотря на то, что сын Шукурулло Исроилова отказался от претензий и заявил, что не имеет ничего против обвиняемого, суд всё же посчитал необходимым вынести приговор. Судья подчеркнул, что даже если автомобиль был открыт, это не освобождает от уголовной ответственности, и желание «попробовать поездить» — не оправдание.
В результате рассмотрения дела суд признал подсудимого виновным по части 1 статьи 267 Уголовного кодекса (Угон транспортного средства без цели хищения) и, применив статью 57 (назначение наказания ниже низшего предела), приговорил его к двум годам лишения свободы.