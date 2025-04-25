Суд вынес приговор по делу об угоне автомобиля юмориста Шукурулло Исроилова

Несмотря на то, что сын Шукурулло Исроилова отказался от претензий и заявил, что не имеет ничего против обвиняемого, суд всё же посчитал необходимым вынести приговор. Судья подчеркнул, что даже если автомобиль был открыт, это не освобождает от уголовной ответственности, и желание «попробовать поездить» — не оправдание.