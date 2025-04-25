Беспилотники ВСУ пытались атаковать город Шуя в Ивановской области

В Ивановской области обнаружены обломки беспилотного летательного аппарата. По предварительным данным, инцидент обошелся без человеческих жертв. Об этом пишет Telegram-канал правительства региона.
«Оперативный штаб. Ивановская область: В Шуе сохраняется режим опасности атаки БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. По предварительным данным, пострадавших нет», — следует из сообщения.
Ранее в городе Шуя в Ивановской области была объявлена опасность атаки БПЛА. По данным оперативного штаба региона, подразделения противовоздушной обороны Минобороны успешно отразили атаку украинских беспилотников.
Спустя несколько дней вражеские БПЛА предприняли попытку вновь атаковать Шую. Тогда ночная атака украинских беспилотников была отражена. При этом сообщалось о выбитых стеклах в нескольких домах города.