В Иркутской области завели уголовное дело о незаконной рубке леса на 23 миллиона

В Иркутской области завели уголовное дело о контрабанде и незаконной рубке деревьев в особо крупном размере. Как сообщили КП-Иркутск в региональном Следкоме, в совершении преступления подозревают руководителя лесопромышленной организации и его подчиненных, а также экс-работника ГУФСИН.