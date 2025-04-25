В Иркутской области завели уголовное дело о незаконной рубке леса на 23 миллиона

В Иркутской области завели уголовное дело о контрабанде и незаконной рубке деревьев в особо крупном размере. Как сообщили КП-Иркутск в региональном Следкоме, в совершении преступления подозревают руководителя лесопромышленной организации и его подчиненных, а также экс-работника ГУФСИН.
— По версии следствия, в 2017 году бизнесмен со своими подчиненными организовал контрабанду лесоматериалов за границу в объеме более 10 тысяч кубических метров, — сообщает пресс-служба ведомства.
В 2018 году к афере подключился начальник одного из исправительных учреждений ГУФСИН — срубил деревья в Черемховском районе, причинив ущерб на сумму более 23 миллионов. Сейчас следователи выясняют обстоятельства произошедшего, трем обвиняемым уже избрали меры пресечения.
Преступная деятельность выявлена и пресечена во взаимодействии с оперативными сотрудниками ГУФСИН России по Иркутской области.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что жительница Иркутска избила водителя такси за отказ везти ребенка без кресла.