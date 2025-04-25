У пляжа в Таиланде рухнул самолет, пять человек погибли

«Небольшой самолет потерпел крушение перед пляжем Ча-Ам, в результате чего погибли пять человек и один человек получил серьезные ранения», — пишет газета Khaosod. Очевидцы рассказали, что самолет рухнул в воду примерно в 100 метрах от берега.