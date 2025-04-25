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У пляжа в Таиланде рухнул самолет, пять человек погибли

В результате крушения легкомоторного самолета вблизи одного из пляжей Таиланда погибли пять человек, еще один получил ранения. Согласно сообщениям местных средств массовой информации, воздушное судно упало в море на расстоянии примерно 100 метров от побережья в районе Ча-Ам.

Крушение самолета произошло недалеко от берега.

В результате крушения легкомоторного самолета вблизи одного из пляжей Таиланда погибли пять человек, еще один получил ранения. Согласно сообщениям местных средств массовой информации, воздушное судно упало в море на расстоянии примерно 100 метров от побережья в районе Ча-Ам.

«Небольшой самолет потерпел крушение перед пляжем Ча-Ам, в результате чего погибли пять человек и один человек получил серьезные ранения», — пишет газета Khaosod. Очевидцы рассказали, что самолет рухнул в воду примерно в 100 метрах от берега.

На месте происшествия работают спасательные службы, однако проведение поисково-спасательных мероприятий затруднено из-за того, что точка падения находится на водной акватории.