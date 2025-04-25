AFAD: мощность землетрясения в Турции сравнима с 30 килотоннами тротила

Согласно заявлению специалистов турецкого управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD), землетрясение магнитудой 6,2, произошедшее в Стамбуле накануне, высвободило энергию, эквивалентную более 30 килотоннам тротила. Это значение в четыре раза превышает силу подземных толчков магнитудой 5,8, зафиксированных в этом регионе 26 сентября 2019 года.