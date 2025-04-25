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AFAD: мощность землетрясения в Турции сравнима с 30 килотоннами тротила

Сейсмическая активность ощущалась на расстоянии до 300 километров от эпицентра.

Источник: Аргументы и факты

Согласно заявлению специалистов турецкого управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD), землетрясение магнитудой 6,2, произошедшее в Стамбуле накануне, высвободило энергию, эквивалентную более 30 килотоннам тротила. Это значение в четыре раза превышает силу подземных толчков магнитудой 5,8, зафиксированных в этом регионе 26 сентября 2019 года.

Как уточняется в докладе, сейсмическая активность ощущалась на расстоянии до 300 километров от эпицентра. В результате толчков местные жители в нескольких провинциях сообщили о сильной вибрации и кратковременных панических настроениях.

По информации телеканала CNN Türk, сейсмологи прогнозируют, что повторные подземные толчки в ближайшие недели постепенно ослабнут и сойдут на нет.

Ранее сообщалось, что после землетрясения в Стамбуле, произошедшего 23 апреля, российские туристы не стали массово отменять забронированные поездки. Спрос на туры в турецкий мегаполис упал на 10−15%.