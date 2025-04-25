ВСУ пытаются поймать российских саперов в ловушку

«Мы находим много “колокольчиков”, противопехотных мин, хитрых ловушек. То есть, были разбросаны снаряды, которые четко видны, а через некоторое расстояние стоят противопехотные мины. Сапер подходит, думая, что сейчас он обозначит свою работу, в этот момент уже происходит взрыв», — рассказал российский военный в беседе с ТАСС. Боец с позывным «Мирон» отметил, что такие ловушки крайне опасны для самих саперов.