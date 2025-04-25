ВСУ пытаются запутать российских саперов, разбрасывая ловушки.
Вооруженные силы Украины (ВСУ), отходя из приграничных районов Курской области, оставляли замаскированные ловушки для российских саперов. Российские военные находили мину «колокольчики» и противопехотные мины. Они были разбросаны так, чтобы запутать бойцов, рассказал командир инженерно-саперного взвода «Барс-Курск».
«Мы находим много “колокольчиков”, противопехотных мин, хитрых ловушек. То есть, были разбросаны снаряды, которые четко видны, а через некоторое расстояние стоят противопехотные мины. Сапер подходит, думая, что сейчас он обозначит свою работу, в этот момент уже происходит взрыв», — рассказал российский военный в беседе с ТАСС. Боец с позывным «Мирон» отметил, что такие ловушки крайне опасны для самих саперов.
По сообщению «Мирона», украинские военные активно минировали именно сельскохозяйственные угодья, учитывая аграрную специфику Курской области. По его словам, в настоящее время наибольшие трудности возникают у сельскохозяйственной техники, в частности у комбайнов, которые выезжают для работы на поля. Командир инженерно-саперного взвода также отметил, что уже зафиксировано несколько случаев подрыва фермеров на противотанковых минах.