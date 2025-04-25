Чиновницу осудили в Приморье за «смертельный» мост: чем закончилось резонансное дело

«Приморский краевой суд оставил в силе решение районного суда, отклонив апелляцию защиты. В материалах дела указано, что чиновница не могла не знать о самовольной постройке моста, однако не приняла мер для его демонтажа», — сообщается в судебном заключении.
Напомним, трагедия произошла в апреле 2021 года, когда автомобиль Lexus 570 рухнул в реку с незаконно возведенного моста. Как выяснилось, конструкцию построили представители местного лесного бизнеса для работников пилорамы, однако администрация округа не пресекла самострой.
Защита осужденной настаивала на ее невиновности, утверждая, что она не имела возможности повлиять на ситуацию. Однако суд счел доводы следствия убедительными, подчеркнув, что халатность чиновников привела к трагическим последствиям.
Напомним, на трассе Осиновка — Рудная Пристань в результате трагедии на мосту погибли два человека — молодая девушка и ребенок. Конструкция не выдержала тяжести фуры, в результате чего грузовик покатился назад и буквально расплющил легковой автомобиль.