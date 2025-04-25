В Таиланде при крушении самолета погибли пять человек

Пять человек погибли, еще один получил серьезные ранения при крушении легкомоторного самолета у берегов Таиланда.
Инцидент произошел примерно в 100 м от побережья в районе пляжа Ча-Ам, передает местное издание Khaosod.
На месте происшествия работают спасатели, но из-за нахождения самолета в воде проведение поисково-спасательных мероприятий затруднено.
Ранее сообщалось, что пассажирский рейс из Хельсинки в Цюрих совершил экстренную посадку в Германии из-за неадекватного поведения одного из пассажиров.