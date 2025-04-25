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В Таиланде при крушении самолета погибли пять человек

Легкомоторный самолет упал недалеко от побережья в районе пляжа Ча-Ам.

Источник: Аргументы и факты

Пять человек погибли, еще один получил серьезные ранения при крушении легкомоторного самолета у берегов Таиланда.

Инцидент произошел примерно в 100 м от побережья в районе пляжа Ча-Ам, передает местное издание Khaosod.

На месте происшествия работают спасатели, но из-за нахождения самолета в воде проведение поисково-спасательных мероприятий затруднено.

Ранее сообщалось, что пассажирский рейс из Хельсинки в Цюрих совершил экстренную посадку в Германии из-за неадекватного поведения одного из пассажиров.